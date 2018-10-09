【夜期時段】即月期指報２６００７點，跌５３點，低水１６６點

《經濟通通訊社９日專訊》即月期指在夜期時段開市報２６０６１點，升１點，低水１１２

點，最新報２６００７點，跌５３點，低水１６６點，合約成交４７１７張。

Ｈ股指數即月期指，在夜期時段開市報１０４０４點，跌２點，低水１７點，最新報

１０３８２點，跌２４點，低水３９點，合約成交１３８８張。（ｃｈ）

