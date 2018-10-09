《經濟通通訊社９日專訊》星亞控股（０８２９３）發盈警，預料截至７月底止年度虧損按
年大幅增加２４０萬坡元以上，主要由於員工成本及行政開支上升，以及磋商潛在投資的業務發
展開支有所增加所致。（ｃｈ）
09/10/2018 17:28
【企業盈警】星亞（８２９３）料年度虧損增加２４０萬坡元以上
《經濟通通訊社９日專訊》星亞控股（０８２９３）發盈警，預料截至７月底止年度虧損按
年大幅增加２４０萬坡元以上，主要由於員工成本及行政開支上升，以及磋商潛在投資的業務發
展開支有所增加所致。（ｃｈ）
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