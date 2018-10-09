【企業盈警】星亞（８２９３）料年度虧損增加２４０萬坡元以上

《經濟通通訊社９日專訊》星亞控股（０８２９３）發盈警，預料截至７月底止年度虧損按

年大幅增加２４０萬坡元以上，主要由於員工成本及行政開支上升，以及磋商潛在投資的業務發

展開支有所增加所致。（ｃｈ）

