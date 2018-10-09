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即市新聞

09/10/2018 16:13

【基金專訪】Ｃｈａｒｉｓｍａｔｉｃ：內地水緊，企業融資需求大

　　《環富通基金頻道記者伍賜好９日報道》中美貿易戰遲遲未獲解決，且持續惡化，環球股市
隨之震盪。儘管中國人民銀行於國慶長假復市前宣布，調低銀行存款準備金率１％，以紓緩銀行
的流通量和信貸緊縮問題，可惜昨日內地股市復市首日仍告挫，上證指數大挫３﹒７％。市場預
期內地仍會繼續推出寬鬆措施，以紓緩資本市場的緊絀。
　　面對內地融資緊絀問題，企業籌資變得困難。不過，專門向上市公司提供股票抵押借貸的私
募借貸基金的業務卻因而受惠。

＊內地信貸緊絀，私募融資卻受惠＊

　　私募股票融資機構Ｃｈａｒｉｓｍａｔｉｃ　Ｃａｐｉｔａｌ主席兼創辦人林清清接受
《環富通基金頻道》訪問時表示，隨著內地融渠道乾涸，該行的借貸業務大為受惠，不只是借貸
交易增加，信貸質素更明顯地改善。目前，市值達或逾１０億美元的上市公司尋求融資變得平常

　　該行為於本港、新加坡、印尼和泰國的客戶提供服務。她說，目前本港的融資需求最多，約
佔６０％，印尼佔１０％至１５％，新加坡和泰國佔其餘的２５％至３０％。

＊私募債券基金應運而生＊

　　Ｃｈａｒｉｓｍａｔｉｃ　Ｃａｐｉｔａｌ專門為上市股票股東提供流動性，並為信貸投資
者和機構提供機會，投資於有擔保股票信貸上。
　　於２０１４年該行由林清清帶領的小組，籌組亞洲上市股票抵押貸款。自此以後，該行與亞
洲上市公司大股東合作，提供財務股票抵押貸款資援。
　　Ｃｈａｒｉｓｍａｔｉｃ　Ｃａｐｉｔａｌ　Ｆｕｎｄ　ＩＣＡＶ於２０１７年底在都柏林
成立，讓該行的貸款業務跨進了一大步。今年２月該公司成立一隻私募債券基金－－
Ｃｈａｒｉｓｍａｔｉｃ　Ｄｅｂｔ　Ｆｕｎｄ，並獲得愛爾蘭央行的批准。於同年４月，該基
金成功於新加坡註冊。於同年６月底，該基金正式推出，主要投資者為亞洲和歐洲的家族公司和
機構，及退休基金。

＊中美貿易戰對股票融資好壞參半＊

　　林清清指，在目前銀行及資本市場不明朗的環境下，一般而言，籌集資本的渠道縮窄，若集
資項目可承擔融資成本，即使存在利率攀升的風險，亦無礙這些集資活動。
　　她說，即使利率向升，因貸款利率以倫敦銀行同業拆息及美元定價，故仍然對他們有利。該
行平均回報率（包活預付費用）約為１５％。
　　對於中美貿易戰的對該行業務的影響，她形容，這是有得亦有失。金融機構此際採取更為保
守的態度，因而利用股份股份套現以期更快取得資本的情況會增加。而在這個審謹的營商環境下
，該行的小組採取緊縮策略，因應市場波動性增加而降低借貸額度。

　　＊編者按：本文只供參考之用，並不構成要約、招攬或邀請、誘使、任何不論種類或形式之
　　　　　　　申述或訂立任何建議及推薦，讀者務請運用個人獨立思考能力自行作出投資決定
　　　　　　　，如因相關建議招致損失，概與《環富通》、編者及作者無涉。

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