【基金專訪】Ｃｈａｒｉｓｍａｔｉｃ：內地水緊，企業融資需求大

《環富通基金頻道記者伍賜好９日報道》中美貿易戰遲遲未獲解決，且持續惡化，環球股市

隨之震盪。儘管中國人民銀行於國慶長假復市前宣布，調低銀行存款準備金率１％，以紓緩銀行

的流通量和信貸緊縮問題，可惜昨日內地股市復市首日仍告挫，上證指數大挫３﹒７％。市場預

期內地仍會繼續推出寬鬆措施，以紓緩資本市場的緊絀。

面對內地融資緊絀問題，企業籌資變得困難。不過，專門向上市公司提供股票抵押借貸的私

募借貸基金的業務卻因而受惠。



＊內地信貸緊絀，私募融資卻受惠＊



私募股票融資機構Ｃｈａｒｉｓｍａｔｉｃ Ｃａｐｉｔａｌ主席兼創辦人林清清接受

《環富通基金頻道》訪問時表示，隨著內地融渠道乾涸，該行的借貸業務大為受惠，不只是借貸

交易增加，信貸質素更明顯地改善。目前，市值達或逾１０億美元的上市公司尋求融資變得平常

。

該行為於本港、新加坡、印尼和泰國的客戶提供服務。她說，目前本港的融資需求最多，約

佔６０％，印尼佔１０％至１５％，新加坡和泰國佔其餘的２５％至３０％。



＊私募債券基金應運而生＊



Ｃｈａｒｉｓｍａｔｉｃ Ｃａｐｉｔａｌ專門為上市股票股東提供流動性，並為信貸投資

者和機構提供機會，投資於有擔保股票信貸上。

於２０１４年該行由林清清帶領的小組，籌組亞洲上市股票抵押貸款。自此以後，該行與亞

洲上市公司大股東合作，提供財務股票抵押貸款資援。

Ｃｈａｒｉｓｍａｔｉｃ Ｃａｐｉｔａｌ Ｆｕｎｄ ＩＣＡＶ於２０１７年底在都柏林

成立，讓該行的貸款業務跨進了一大步。今年２月該公司成立一隻私募債券基金－－

Ｃｈａｒｉｓｍａｔｉｃ Ｄｅｂｔ Ｆｕｎｄ，並獲得愛爾蘭央行的批准。於同年４月，該基

金成功於新加坡註冊。於同年６月底，該基金正式推出，主要投資者為亞洲和歐洲的家族公司和

機構，及退休基金。



＊中美貿易戰對股票融資好壞參半＊



林清清指，在目前銀行及資本市場不明朗的環境下，一般而言，籌集資本的渠道縮窄，若集

資項目可承擔融資成本，即使存在利率攀升的風險，亦無礙這些集資活動。

她說，即使利率向升，因貸款利率以倫敦銀行同業拆息及美元定價，故仍然對他們有利。該

行平均回報率（包活預付費用）約為１５％。

對於中美貿易戰的對該行業務的影響，她形容，這是有得亦有失。金融機構此際採取更為保

守的態度，因而利用股份股份套現以期更快取得資本的情況會增加。而在這個審謹的營商環境下

，該行的小組採取緊縮策略，因應市場波動性增加而降低借貸額度。



＊編者按：本文只供參考之用，並不構成要約、招攬或邀請、誘使、任何不論種類或形式之

申述或訂立任何建議及推薦，讀者務請運用個人獨立思考能力自行作出投資決定

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