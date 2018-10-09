【施政前瞻】１４周產假有望，容海恩：需政府承擔、幼兒服務配合

《經濟通記者黃佩珊９日報道》本港的法定產假已長達４８年未有調整，一直維持在１０周

的長度。有消息指，今個星期公布的《施政報告》中，將提出延長產假至１４周的補貼方案，而

新增４周產假的有關支出將會由政府承擔，但設有資助上限，預計政府每年需補貼約５億元。身

為立法會第一個在任期內生育的女性議員、新民黨副主席容海恩，卻認為產假多寡並非生育率低

的主因。



＊幼兒服務增速慢致生育率低＊



勞工及福利局局長羅致光早前表明，政府希望在今年年底前，完成將法定產假由１０周延長

至１４周的研究。延長產假無疑對一眾計劃生育的夫婦來說是一大喜訊，不過，身為立法會第一

個在任期內生育的女性議員、新民黨副主席容海恩，卻不認為增加產假便可提高生育率：「要提

升生育率，需要有短中長期的方法。而增加產假，只屬一個短中期的方法。」

她舉例指，增加子女免稅額就是其中一種提高生育率的方向。另外，幼兒服務的增長速度緩

慢，亦是窒礙生育率的主要原因之一，「現時政府一年才加到１００個名額，是不夠應付需要，

我們也不是每年只增加１００個嬰兒。」



＊土地人手問題「萬能Ｋｅｙ」＊



對比與香港生活相近的新加坡，雖然政府早已訂立１６周產假，但生育率仍然是全球倒數，

容海恩確信產假多寡並非生育率低的主因，最後仍是歸因於兩個「萬能Ｋｅｙ」：土地問題和人

手問題。「無地的話任何事都不能做到；人手方面，照顧幼兒是需要專家、有專業培訓的。」那

會否倡議如安老業般輸入外勞？容海恩就認為較難成事：「安老和幼兒服務可說是『兩個尖角』

。但不同的是，年紀大的人都有機會同外地人溝通到，小朋友不行。加上文化不同，大部份家長

都想有相近文化的人去教育自己的小朋友。」

不過，當社會各大打工仔都期待著延長產假這一「德政」，容海恩卻直指延長產假作用不

大，那會如何看待今次調整？她連忙澄清：「延長產假當然是好的，因（產假周數）已有４８年

無變過，但政府的焦點應要放回在友善家庭上。」她又認為，經濟發展、土地、住屋等問題，重

重關卡令到現今夫婦不敢生育。她強調，若然仍是沿用舊思維，覺得生育小朋友是父母的責任、

政府無責任，那就是說不過去。



＊新增成本誰承擔？政府ｖｓ商界＊



當局早前指希望３年內落實１４周產假。容海恩認為要視乎政府願意承擔多少，認為政府若

真的願意承擔報道所指的４周產假成本，是值得支持：「不關放多長時間的事，你想的話放３個

月也是可以的，只是大家承不承受得了的問題。」她指，政府若要商界自行承擔延長產假後的所

有成本，那麼要３年內落實的目標是很困難。

