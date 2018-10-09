【施政前瞻】傳政府將檢視安老業人手有否改善再考慮是否輸入外勞

《經濟通通訊社９日專訊》新一份《施政報告》明日（１０日）出爐。有消息指，政府將會

在今年底至明年初，檢視資助安老院舍員工的人手短缺情況在增薪一年後是否有改善，若無改善

，政府會考慮是否輸入外勞。

勞顧會勞資雙方對於輸入外勞意見繼續對立，資方望政府可一同游說勞方，接受在必要時輸

入外勞；勞方指現有機制行之有效，毋須更改。（ｃｗ）

