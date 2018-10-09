《經濟通通訊社９日專訊》新一份《施政報告》明日（１０日）出爐。有消息指，政府將會
在今年底至明年初，檢視資助安老院舍員工的人手短缺情況在增薪一年後是否有改善，若無改善
，政府會考慮是否輸入外勞。
勞顧會勞資雙方對於輸入外勞意見繼續對立，資方望政府可一同游說勞方，接受在必要時輸
入外勞；勞方指現有機制行之有效，毋須更改。（ｃｗ）
09/10/2018 15:01
【施政前瞻】傳政府將檢視安老業人手有否改善再考慮是否輸入外勞
《經濟通通訊社９日專訊》新一份《施政報告》明日（１０日）出爐。有消息指，政府將會
在今年底至明年初，檢視資助安老院舍員工的人手短缺情況在增薪一年後是否有改善，若無改善
，政府會考慮是否輸入外勞。
勞顧會勞資雙方對於輸入外勞意見繼續對立，資方望政府可一同游說勞方，接受在必要時輸
入外勞；勞方指現有機制行之有效，毋須更改。（ｃｗ）
|香港政情09/10/2018
【施政前瞻】14周產假有望 容海恩：政府需承擔、幼兒服務要配合
|國際動態09/10/2018
研與氣候科創關係 美雙雄奪經濟獎
|FOCUS08/10/2018
【FOCUS】A股聞降準天真不再 慎防央媽出其不意加息
|香港政情08/10/2018
【施政前瞻】消息指將落實發展東大嶼都會 及增過渡性房屋供應
|中國故事08/10/2018
【人行降準】國泰君安：釋增量資金略超預期 年底降息概率仍較大
|中國故事08/10/2018
【人行降準】中行：預計未來還會多次降準 利於貸款利率下降
新聞
股票
期貨期權
權證
ETF
A股
外匯商品
基金
MPF
社創SoIN
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰