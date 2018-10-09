【香港政情】民主派擬引基本法召特首解釋馬凱被拒續工作簽證一事

《經濟通通訊社９日專訊》《金融時報》亞洲新聞編輯、外國記者會（ＦＣＣ）副主席馬凱

早前被香港政府拒絕續發工作簽證，當局並未解釋原因。一眾民主派議員計劃於本月２４日的立

法會大會上，引用《基本法》第７３條傳召行政長官林鄭月娥、保安局局長李家超及入境事務處

處長曾國衛，解釋有關事件。民主黨許智峯亦計劃於明日（１０日）的大會中，提出休會待續以

討論事件，要求主席梁君彥批准。

民主派召集人毛孟靜斥政府今次是粗暴地打壓新聞自由，而林鄭月娥推說不作解釋是國際慣

常做法，是無賴和失禮。（ｃｗ）（ｚｚ）

