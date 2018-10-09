【聚焦人幣】人幣中間價貶６２點子破６﹒９關，美國關切人幣貶值

《經濟通通訊社９日專訊》中國外匯交易中心人民幣兌一美元中間價今報６﹒９０１９，破

６﹒９關，創近１６個月新低，較上個交易日貶６２點子，上個交易日報６﹒８９５７。

據外電報道，美國政府關注人民幣近期的貶值，美國財政部正考慮是否要在下周公布的報告

中將中國列為匯率操縱國。過去六個月中，人民幣兌美元匯價貶值９％，令市場懷疑在中美貿易

戰不斷升級之際，中國刻意令人民幣貶值，減輕美國向中國貨徵收關稅的影響。



貨幣兌換 中間價 漲跌（ＢＰ）

－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－

１美元╱人民幣 ６．９０１９ ＋ ６２．００

１歐元╱人民幣 ７．９３１２ － ２１７．００

１００日圓╱人民幣 ６．１０５５ ＋ ３４５．００

１港元╱人民幣 ０．８８１７ ＋ １６．８０

１英鎊╱人民幣 ９．０３６３ － ２６３．００

１澳元╱人民幣 ４．８８２３ ＋ １４９．００

１紐元╱人民幣 ４．４５０２ ＋ ６８．００

１新加坡╱人民幣 ４．９８８３ － １３．００

１瑞郎╱人民幣 ６．９５４２ － ９１．００

１加元╱人民幣 ５．３２６１ － ７１．００

１人民幣╱林吉特 ０．６０１９ ＋ １７．５０

１人民幣╱俄羅斯盧布 ９．６３６６ － ４０６．００

１人民幣╱南非蘭特 ２．１５１３ ＋ ５６．００

１人民幣╱韓元 １６４．０５００ ＋ ６．００

－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－

人民銀行自２０１４年３月１７日起，人民幣兌美元浮動區間由１％擴大至２％。

人民銀行自２０１５年８月１１日起，完善人民幣兌美元匯率中間價報價，當日人民幣兌一

美元中間價貶值１﹒９％。（ａｃ）

