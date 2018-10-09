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09/10/2018 09:21

【聚焦人幣】人幣中間價貶６２點子破６﹒９關，美國關切人幣貶值

　　《經濟通通訊社９日專訊》中國外匯交易中心人民幣兌一美元中間價今報６﹒９０１９，破
６﹒９關，創近１６個月新低，較上個交易日貶６２點子，上個交易日報６﹒８９５７。
　　據外電報道，美國政府關注人民幣近期的貶值，美國財政部正考慮是否要在下周公布的報告
中將中國列為匯率操縱國。過去六個月中，人民幣兌美元匯價貶值９％，令市場懷疑在中美貿易
戰不斷升級之際，中國刻意令人民幣貶值，減輕美國向中國貨徵收關稅的影響。　

　　　　　　　　貨幣兌換　　　　　　　　　　中間價　　　　　　　漲跌（ＢＰ）
　　　　　　　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　　　　　　　１美元╱人民幣　　　　　　６．９０１９　　　　＋　　６２．００
　　　　　　　　１歐元╱人民幣　　　　　　７．９３１２　　　　－　２１７．００
　　　　　　　　１００日圓╱人民幣　　　　６．１０５５　　　　＋　３４５．００
　　　　　　　　１港元╱人民幣　　　　　　０．８８１７　　　　＋　　１６．８０
　　　　　　　　１英鎊╱人民幣　　　　　　９．０３６３　　　　－　２６３．００
　　　　　　　　１澳元╱人民幣　　　　　　４．８８２３　　　　＋　１４９．００
　　　　　　　　１紐元╱人民幣　　　　　　４．４５０２　　　　＋　　６８．００
　　　　　　　　１新加坡╱人民幣　　　　　４．９８８３　　　　－　　１３．００
　　　　　　　　１瑞郎╱人民幣　　　　　　６．９５４２　　　　－　　９１．００
　　　　　　　　１加元╱人民幣　　　　　　５．３２６１　　　　－　　７１．００
　　　　　　　　１人民幣╱林吉特　　　　　０．６０１９　　　　＋　　１７．５０
　　　　　　　　１人民幣╱俄羅斯盧布　　　９．６３６６　　　　－　４０６．００
　　　　　　　　１人民幣╱南非蘭特　　　　２．１５１３　　　　＋　　５６．００
　　　　　　　　１人民幣╱韓元　　　　１６４．０５００　　　　＋　　　６．００
　　　　　　　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　人民銀行自２０１４年３月１７日起，人民幣兌美元浮動區間由１％擴大至２％。
　　人民銀行自２０１５年８月１１日起，完善人民幣兌美元匯率中間價報價，當日人民幣兌一
美元中間價貶值１﹒９％。（ａｃ）

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