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09/10/2018 08:33

【國務會議】李克強：完善出口退稅政策，退稅率由七檔減為五檔

　　《經濟通通訊社駐京記者黃燕明９日北京專電》國務院總理李克強８日主持召開國務院常務
會議，確定完善出口退稅政策加快退稅進度的措施，為企業減負、保持外貿穩定增長；部署推進
棚戶區改造工作，進一步改善住房困難群眾居住條件。
　　會議指出，實行出口退稅，符合世界貿易組織規則。進一步完善出口退稅政策，加快出口退
稅進度，有利於深化供給側結構性改革、推動實體經濟降成本，也有利於應對當前複雜國際形勢
、保持外貿穩定增長。
　
＊將貨物出口退稅率提提至１６％和１０％＊
　
　　會議決定，從２０１８年１１月１日起，按照結構調整原則，參照國際通行做法，將現行貨
物出口退稅率為１５％的和部分１３％的提至１６％；９％的提至１０％，其中部分提至１３％
；５％的提至６％，部分提至１０％。對高耗能、高污染、資源性產品和面臨去產能任務等產品
出口退稅率維持不變。進一步簡化稅制，退稅率由原來的七檔減為五檔。
　　會議同時確定，為進一步加快退稅進度，對信用評級高、納稅記錄好的出口企業簡化手續、
縮短退稅時間，全面推行無紙化退稅申報，提高退稅審核效率。優化退稅服務，幫助企業及時收
集單證申報退稅，盡快實現電子退庫全聯網全覆蓋。鼓勵外貿綜合服務企業為中小企業代辦退稅
服務。堅決打擊騙取出口退稅行為。通過採取上述措施，今年底前將辦理退稅平均時間由目前
１３個工作日縮短至１０個工作日。

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