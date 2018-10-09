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09/10/2018 08:33

【國務會議】李克強：房價上漲壓力大市縣，盡快取消貨幣化安置

　　《經濟通通訊社駐京記者黃燕明９日北京專電》國務院總理李克強８日主持召開國務院常務
會議，提出調整完善棚改貨幣化安置政策，商品房庫存不足，房價上漲壓力大的市縣，要盡快取
消貨幣化安置優惠政策。
　　會議指出，棚改是重大民生工程，也是發展工程。近些年來各地區、各有關部門大力推進棚
改工作，累計已有１億多棚戶區居民「出棚進樓」，今年１　９月全國棚改已開工５３４萬套、
佔全年任務的９２％以上。
　　下一步，要更好體現住房居住屬性，一是按照今年政府工作報告確定的新的三年棚改計劃，
督促各地加快開工進度，加大配套基礎設施建設，嚴格工程質量安全監管，保證分配公平，確保
按時完成全年棚改任務。
　　二是嚴格把好棚改範圍和標準，堅持將老城區內髒亂差的棚戶區和國有工礦區、林區、墾區
棚戶區作為改造重點。因地制宜調整完善棚改貨幣化安置政策，商品住房庫存不足、房價上漲壓
力大的市縣要盡快取消貨幣化安置優惠政策。
　　三是各地要嚴格評估財政承受能力，科學確定２０１９年度棚改任務。保持中央財政資金補
助水平不降低，有序加大地方政府棚改專項債券發行力度。對新開工棚改項目抓緊研究出台金融
支持政策，嚴禁借棚改之名盲目舉債和其他違法違規行為。對棚改建設用地在新增用地計劃中予
以保障，通過拆舊建新、改擴建、翻建等多種方式，讓更多住房困難群眾早日住進新居。

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