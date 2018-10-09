《經濟通通訊社記者林雯婕９日上海專電》中央廣播電視總台第一個區域總部和地方總站，
長江三角洲總部和上海總站昨日（８日）同時在滬成立。當日央廣電視總台還與上海市政府簽署
深化合作協議，雙方將圍繞重大文化項目、服務長三角、版權運營、４Ｋ超高清產業、體育產業
、影視劇譯制、影視技術等方面開展全方位深度合作。
09/10/2018 08:41
【上海專電】央廣電視總台長三角總部和上海總站昨日在滬成立
《經濟通通訊社記者林雯婕９日上海專電》中央廣播電視總台第一個區域總部和地方總站，
長江三角洲總部和上海總站昨日（８日）同時在滬成立。當日央廣電視總台還與上海市政府簽署
深化合作協議，雙方將圍繞重大文化項目、服務長三角、版權運營、４Ｋ超高清產業、體育產業
、影視劇譯制、影視技術等方面開展全方位深度合作。
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