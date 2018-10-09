  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
即市新聞

09/10/2018 09:52

【駐京專電】寧吉喆：經濟穩中向好，有能力實現全年主要目標

　　《經濟通通訊社駐京記者黃燕明９日北京專電》國家發展改革委副主任、國家統計局局長寧
吉喆稱，中國有能力實現全年主要經濟目標，個別指標波動不改經濟穩中向好態勢。
　　他表示，經濟增速穩。上半年中國經濟增長６﹒８％，已連續１２個季度穩定運行在
６﹒７％至６﹒９％的中高速區間。就業形勢穩。前８個月，全國城鎮新增就業近１０００萬人
，全年１１００萬人以上的目標正穩步實現；８月份全國城鎮調查失業率５％，依然保持在較低
水平。物價水平穩。居民消費價格同比上漲２％，工業生產者出廠價格上漲４％，溫和上漲，總
體平穩。國際收支基本平衡。外匯儲備穩定在３萬億美元以上，人民幣匯率保持穩定。可以看出
，中國經濟總體平穩的態勢沒有改變。
　
＊中美經貿摩擦影響總體可控＊
　
　　就中美經貿摩擦，寧吉喆稱，經貿摩擦對中國經濟運行既有直接影響也有間接影響，既有短
期影響也有長期影響，總的來看影響可控。
　　從對經濟增長的影響看，隨著中國經濟轉型升級，內需在經濟增長中所起的作用不斷增強。
今年上半年，消費和投資構成的內需對經濟增長貢獻率超過１００％。發揮好居民消費和有效投
資對經濟增長的拉動作用，可以把外部經貿摩擦的影響縮小到可控范圍內。
　　從對就業的影響看，隨著一些出口商品被加征關稅，可能帶來一些企業訂單減少，進而影響
就業。當前中國正處於就業的良好時期，通過深化放管服改革，讓有利於創新創業的政策措施落
地生效，能夠有效克服經貿摩擦對就業的影響。
　　從對物價的影響看，中國有世界上最大最齊全的產業體系，工農業產品供應充分，服務業供
給不斷增強。只要保證供求基本平衡，因經貿摩擦帶來的個別商品價格波動很難帶來全局性價格
上漲。
　　從對國際收支的影響看，當前中國貨物貿易保持順差，服務貿易逆差穩定，跨境資本淨流入
，中國客觀有條件、主觀有能力保持國際收支基本平衡。

返回新聞主頁

全新【etnet健康】專頁登場喇！立即成為Fans獲得最貼身實用嘅健康資訊！ http://fb.me/health.etnet.com.hk
最新專題
More
國際動態09/10/2018
研與氣候科創關係 美雙雄奪經濟獎
FOCUS08/10/2018
【FOCUS】A股聞降準天真不再 慎防央媽出其不意加息
香港政情08/10/2018
【施政前瞻】消息指將落實發展東大嶼都會 及增過渡性房屋供應
中國故事08/10/2018
【人行降準】國泰君安：釋增量資金略超預期 年底降息概率仍較大
中國故事08/10/2018
【人行降準】中行：預計未來還會多次降準 利於貸款利率下降
生財有道08/10/2018
【A股震盪】降準未提振A場復市愈跌愈急 騰訊曾穿300關
人氣文章
財經新聞
評論
專題
產品簡介

DIVA Channel 賞睇好戲《非凡同響》

【DIVA Channel 4周年‧Beautiful Soul】For Fans 西洋書法工作坊

【etnet Bonus賞你】李錦記130周年「李錦記電車鐵罐禮盒」

etnet.com.hk
News 新聞
Stocks 股票
Futures 期貨期權
Warrants 權證
ETF 交易所買賣基金
Ashares A股
Forex 外匯商品
Funds 基金
MPF 強積金
社創SoIN