【駐京專電】寧吉喆：經濟穩中向好，有能力實現全年主要目標

《經濟通通訊社駐京記者黃燕明９日北京專電》國家發展改革委副主任、國家統計局局長寧

吉喆稱，中國有能力實現全年主要經濟目標，個別指標波動不改經濟穩中向好態勢。

他表示，經濟增速穩。上半年中國經濟增長６﹒８％，已連續１２個季度穩定運行在

６﹒７％至６﹒９％的中高速區間。就業形勢穩。前８個月，全國城鎮新增就業近１０００萬人

，全年１１００萬人以上的目標正穩步實現；８月份全國城鎮調查失業率５％，依然保持在較低

水平。物價水平穩。居民消費價格同比上漲２％，工業生產者出廠價格上漲４％，溫和上漲，總

體平穩。國際收支基本平衡。外匯儲備穩定在３萬億美元以上，人民幣匯率保持穩定。可以看出

，中國經濟總體平穩的態勢沒有改變。



＊中美經貿摩擦影響總體可控＊



就中美經貿摩擦，寧吉喆稱，經貿摩擦對中國經濟運行既有直接影響也有間接影響，既有短

期影響也有長期影響，總的來看影響可控。

從對經濟增長的影響看，隨著中國經濟轉型升級，內需在經濟增長中所起的作用不斷增強。

今年上半年，消費和投資構成的內需對經濟增長貢獻率超過１００％。發揮好居民消費和有效投

資對經濟增長的拉動作用，可以把外部經貿摩擦的影響縮小到可控范圍內。

從對就業的影響看，隨著一些出口商品被加征關稅，可能帶來一些企業訂單減少，進而影響

就業。當前中國正處於就業的良好時期，通過深化放管服改革，讓有利於創新創業的政策措施落

地生效，能夠有效克服經貿摩擦對就業的影響。

從對物價的影響看，中國有世界上最大最齊全的產業體系，工農業產品供應充分，服務業供

給不斷增強。只要保證供求基本平衡，因經貿摩擦帶來的個別商品價格波動很難帶來全局性價格

上漲。

從對國際收支的影響看，當前中國貨物貿易保持順差，服務貿易逆差穩定，跨境資本淨流入

，中國客觀有條件、主觀有能力保持國際收支基本平衡。

