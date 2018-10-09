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09/10/2018 13:54

【人行降準】瑞銀：降準難令資金價格再下台階，或加大流動性投放

　　《經濟通通訊社９日專訊》人行此前宣布年內第四次降準，下周一（１５日）起下調存款準
備金率１個百分點，釋放資金將用於償還１５日到期約４５００億元（人民幣．下同）中期借貸
便利（ＭＬＦ），釋放增量資金約７５００億元，將與１０月中下旬的稅期形成對沖。
　　瑞銀證券中國首席策略分析師高挺發表報告表示，人行此舉釋放了維護流動性寬鬆，希望通
過降低銀行體系整體資金成本，以促進金融機構對實體經濟的流動性支持的政策意圖，同時也可
一定程度穩定國內的市場情緒，但另一方面，人行也重申穩健中性的貨幣政策和不搞「大水漫灌
」。
　　從量上看，今年７月繳稅高峰金融機構財政存款變動規模為１﹒１７萬億元，２０１７年
１０月稅期這一變動為１﹒０５萬億元，與繳稅規模相比，此次降準釋放的資金或能大致進行對
沖，但恐怕難以令資金價格再降一個台階，必要時人行仍可能需要通過加大流動性投放來維護資
金面平穩，７月降準後人行仍額外投放了５０２０億元ＭＬＦ，但１０月會否進行類似操作值得
關注。
　　報告認為，此次降準對Ａ股的短期情緒提振或受制於外圍市場表現，因而效果並不明顯。中
長期來看，國際指數納入Ａ股（例如ＭＳＣＩ和富時）會為Ａ股帶來大量外資淨流入。如果
ＭＳＣＩ把Ａ股納入因子由５％上調至２０％，且同時納入中盤Ａ股，屆時整體Ａ股在ＭＳＣＩ
新興市場的權重將增至３﹒４％，或為Ａ股帶來７００億美元的外資淨流入。（ｂｉ）

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