【人行降準】瑞銀：降準難令資金價格再下台階，或加大流動性投放

《經濟通通訊社９日專訊》人行此前宣布年內第四次降準，下周一（１５日）起下調存款準

備金率１個百分點，釋放資金將用於償還１５日到期約４５００億元（人民幣．下同）中期借貸

便利（ＭＬＦ），釋放增量資金約７５００億元，將與１０月中下旬的稅期形成對沖。

瑞銀證券中國首席策略分析師高挺發表報告表示，人行此舉釋放了維護流動性寬鬆，希望通

過降低銀行體系整體資金成本，以促進金融機構對實體經濟的流動性支持的政策意圖，同時也可

一定程度穩定國內的市場情緒，但另一方面，人行也重申穩健中性的貨幣政策和不搞「大水漫灌

」。

從量上看，今年７月繳稅高峰金融機構財政存款變動規模為１﹒１７萬億元，２０１７年

１０月稅期這一變動為１﹒０５萬億元，與繳稅規模相比，此次降準釋放的資金或能大致進行對

沖，但恐怕難以令資金價格再降一個台階，必要時人行仍可能需要通過加大流動性投放來維護資

金面平穩，７月降準後人行仍額外投放了５０２０億元ＭＬＦ，但１０月會否進行類似操作值得

關注。

報告認為，此次降準對Ａ股的短期情緒提振或受制於外圍市場表現，因而效果並不明顯。中

長期來看，國際指數納入Ａ股（例如ＭＳＣＩ和富時）會為Ａ股帶來大量外資淨流入。如果

ＭＳＣＩ把Ａ股納入因子由５％上調至２０％，且同時納入中盤Ａ股，屆時整體Ａ股在ＭＳＣＩ

新興市場的權重將增至３﹒４％，或為Ａ股帶來７００億美元的外資淨流入。（ｂｉ）

