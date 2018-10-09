《經濟通通訊社９日專訊》離岸人民幣早盤低走後反彈，在岸及離岸人民幣都雙雙收復
６﹒９２關口，在岸人民幣兌美元（ＣＮＹ）高見過６﹒９１１０，目前在６﹒９１８５徘徊；
離岸人民幣（ＣＮＨ）更較早間低位反彈近２００點，一度升至６﹒９１５７。（ａｃ）
09/10/2018 11:06
【聚焦人幣】在岸、離岸人民幣反彈，雙雙收復６﹒９２關
《經濟通通訊社９日專訊》離岸人民幣早盤低走後反彈，在岸及離岸人民幣都雙雙收復
６﹒９２關口，在岸人民幣兌美元（ＣＮＹ）高見過６﹒９１１０，目前在６﹒９１８５徘徊；
離岸人民幣（ＣＮＨ）更較早間低位反彈近２００點，一度升至６﹒９１５７。（ａｃ）
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