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09/10/2018 15:35

【貿易開戰】外交部斥美財政部言論沒根據，不會將人幣作貿戰工具

　　《經濟通通訊社９日專訊》中國外交部今日回應指，美國財政部的言論是沒有根據的推測，
亦不負責任，中方不會將人民幣匯率作為貿易戰的工具。
　　美國財政部官員稱，對人民幣近期貶值感到擔憂，對中國放棄更加以市場為導向的政策，且
繼續依賴影響宏觀經濟和貿易環境的非市場機制十分關切。財政部考慮是否在下星期發布的報告
中，將中國列為匯率操縱國。（ａｃ）

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