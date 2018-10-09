《經濟通通訊社９日專訊》中國外交部今日回應指，美國財政部的言論是沒有根據的推測，
亦不負責任，中方不會將人民幣匯率作為貿易戰的工具。
美國財政部官員稱，對人民幣近期貶值感到擔憂，對中國放棄更加以市場為導向的政策，且
繼續依賴影響宏觀經濟和貿易環境的非市場機制十分關切。財政部考慮是否在下星期發布的報告
中，將中國列為匯率操縱國。（ａｃ）
09/10/2018 15:35
【貿易開戰】外交部斥美財政部言論沒根據，不會將人幣作貿戰工具
《經濟通通訊社９日專訊》中國外交部今日回應指，美國財政部的言論是沒有根據的推測，
亦不負責任，中方不會將人民幣匯率作為貿易戰的工具。
美國財政部官員稱，對人民幣近期貶值感到擔憂，對中國放棄更加以市場為導向的政策，且
繼續依賴影響宏觀經濟和貿易環境的非市場機制十分關切。財政部考慮是否在下星期發布的報告
中，將中國列為匯率操縱國。（ａｃ）
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