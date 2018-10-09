《經濟通通訊社９日專訊》環球外匯經紀ＦＸＴＭ富拓發表評論指，人民幣本周延續跌勢的
可能性增加，從全球市場層面看，這值得關注，因為人民幣走勢與亞太地區貨幣走勢關係密切，
尤其中國也在美國財政部匯率政策監測名單之列。
若在岸人民幣（ＣＮＹ）收盤有效突破６﹒９３００元，則有望上探６﹒９３４７元。
（ｃｔ）
09/10/2018 10:44
【聚焦人幣】分析料人幣延續跌勢可能性增，有望上探６﹒９３４７
《經濟通通訊社９日專訊》環球外匯經紀ＦＸＴＭ富拓發表評論指，人民幣本周延續跌勢的
可能性增加，從全球市場層面看，這值得關注，因為人民幣走勢與亞太地區貨幣走勢關係密切，
尤其中國也在美國財政部匯率政策監測名單之列。
若在岸人民幣（ＣＮＹ）收盤有效突破６﹒９３００元，則有望上探６﹒９３４７元。
（ｃｔ）
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