【聚焦人幣】人幣中間價１６個月低，即期開市報６﹒９２５７

《經濟通通訊社９日專訊》人民幣兌一美元中間價今報６﹒９０１９，破６﹒９關，創近

１６個月新低，較上個交易日貶６２點子。

人民幣兌一美元即期匯率（ＣＮＹ）今早低開２８點子，報６﹒９２５７，上個交易日即期

匯率收盤報６﹒９２８５。（ａｃ）

