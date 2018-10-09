《經濟通通訊社９日專訊》人民幣兌一美元中間價今報６﹒９０１９，破６﹒９關，創近
１６個月新低，較上個交易日貶６２點子。
人民幣兌一美元即期匯率（ＣＮＹ）今早低開２８點子，報６﹒９２５７，上個交易日即期
匯率收盤報６﹒９２８５。（ａｃ）
09/10/2018 09:41
【聚焦人幣】人幣中間價１６個月低，即期開市報６﹒９２５７
《經濟通通訊社９日專訊》人民幣兌一美元中間價今報６﹒９０１９，破６﹒９關，創近
１６個月新低，較上個交易日貶６２點子。
人民幣兌一美元即期匯率（ＣＮＹ）今早低開２８點子，報６﹒９２５７，上個交易日即期
匯率收盤報６﹒９２８５。（ａｃ）
|國際動態09/10/2018
研與氣候科創關係 美雙雄奪經濟獎
|FOCUS08/10/2018
【FOCUS】A股聞降準天真不再 慎防央媽出其不意加息
|香港政情08/10/2018
【施政前瞻】消息指將落實發展東大嶼都會 及增過渡性房屋供應
|中國故事08/10/2018
【人行降準】國泰君安：釋增量資金略超預期 年底降息概率仍較大
|中國故事08/10/2018
【人行降準】中行：預計未來還會多次降準 利於貸款利率下降
|生財有道08/10/2018
【A股震盪】降準未提振A場復市愈跌愈急 騰訊曾穿300關
新聞
股票
期貨期權
權證
ETF
A股
外匯商品
基金
MPF
社創SoIN
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰