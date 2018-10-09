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即市新聞

09/10/2018 16:37

【聚焦人幣】人幣兌一美元即期收跌１００點子，報６﹒９２３５

　　《經濟通通訊社９日專訊》人民幣兌一美元即期匯率（ＣＮＹ）今日收盤報６﹒９２３５，
較上個交易日４時３０分收盤價跌１００點子。全日在６﹒９０７７至６﹒９２８２之間波動。
　　人民幣匯率全日探低反彈後回落，市場認為離岸人民幣隔晚拆息上行，加上早盤國際美元略
有回調，人民幣借勢反彈。但因近期市場內外環境不佳，相信人民幣短期仍然受壓。
　　離岸人民幣兌美元（ＣＮＨ）目前在６﹒９２８０徘徊。
　　人民幣兌一美元中間價今報６﹒９０１９，破６﹒９關，創近１６個月新低，較上個交易日
貶６２點子。（ａｃ）

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