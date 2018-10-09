《經濟通通訊社９日專訊》人民幣兌一美元即期匯率（ＣＮＹ）今日收盤報６﹒９２３５，
較上個交易日４時３０分收盤價跌１００點子。全日在６﹒９０７７至６﹒９２８２之間波動。
人民幣匯率全日探低反彈後回落，市場認為離岸人民幣隔晚拆息上行，加上早盤國際美元略
有回調，人民幣借勢反彈。但因近期市場內外環境不佳，相信人民幣短期仍然受壓。
離岸人民幣兌美元（ＣＮＨ）目前在６﹒９２８０徘徊。
人民幣兌一美元中間價今報６﹒９０１９，破６﹒９關，創近１６個月新低，較上個交易日
貶６２點子。（ａｃ）
09/10/2018 16:37
【聚焦人幣】人幣兌一美元即期收跌１００點子，報６﹒９２３５
《經濟通通訊社９日專訊》人民幣兌一美元即期匯率（ＣＮＹ）今日收盤報６﹒９２３５，
較上個交易日４時３０分收盤價跌１００點子。全日在６﹒９０７７至６﹒９２８２之間波動。
人民幣匯率全日探低反彈後回落，市場認為離岸人民幣隔晚拆息上行，加上早盤國際美元略
有回調，人民幣借勢反彈。但因近期市場內外環境不佳，相信人民幣短期仍然受壓。
離岸人民幣兌美元（ＣＮＨ）目前在６﹒９２８０徘徊。
人民幣兌一美元中間價今報６﹒９０１９，破６﹒９關，創近１６個月新低，較上個交易日
貶６２點子。（ａｃ）
|FOCUS09/10/2018
【FOCUS】美卿「根本分歧」論接力彭斯 匯率操縱國將見真章
|香港政情09/10/2018
【施政前瞻】14周產假有望 容海恩：政府需承擔、幼兒服務要配合
|國際動態09/10/2018
研與氣候科創關係 美雙雄奪經濟獎
|FOCUS08/10/2018
【FOCUS】A股聞降準天真不再 慎防央媽出其不意加息
|香港政情08/10/2018
【施政前瞻】消息指將落實發展東大嶼都會 及增過渡性房屋供應
|中國故事08/10/2018
【人行降準】國泰君安：釋增量資金略超預期 年底降息概率仍較大
新聞
股票
期貨期權
權證
ETF
A股
外匯商品
基金
MPF
社創SoIN
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰