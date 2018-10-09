《經濟通通訊社９日專訊》人民銀行公布，目前銀行體系流動性總量處於較高水平，可吸收
央行逆回購到期等因素的影響，今日不開展公開市場操作。為連續兩日暫停逆回購，今日公開市
場有６００億元（人民幣．下同）１４天逆回購到期，即淨回籠６００億元，兩日在市場回籠
１６００億元。
人行自下周一（１５日）起，下調人民幣存款準備金率一個百分點。降準所釋放的部分資金
用於償還下周一到期的約４５００億元中期借貸便利（ＭＬＦ），另再釋放增量資金約７５００
億元。（ｃｔ）
09/10/2018 09:18
【人行收水】人行連續兩日不開展公開市場操作，今淨回籠６００億
《經濟通通訊社９日專訊》人民銀行公布，目前銀行體系流動性總量處於較高水平，可吸收
央行逆回購到期等因素的影響，今日不開展公開市場操作。為連續兩日暫停逆回購，今日公開市
場有６００億元（人民幣．下同）１４天逆回購到期，即淨回籠６００億元，兩日在市場回籠
１６００億元。
人行自下周一（１５日）起，下調人民幣存款準備金率一個百分點。降準所釋放的部分資金
用於償還下周一到期的約４５００億元中期借貸便利（ＭＬＦ），另再釋放增量資金約７５００
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