【人行收水】人行連續兩日不開展公開市場操作，今淨回籠６００億

《經濟通通訊社９日專訊》人民銀行公布，目前銀行體系流動性總量處於較高水平，可吸收

央行逆回購到期等因素的影響，今日不開展公開市場操作。為連續兩日暫停逆回購，今日公開市

場有６００億元（人民幣．下同）１４天逆回購到期，即淨回籠６００億元，兩日在市場回籠

１６００億元。

人行自下周一（１５日）起，下調人民幣存款準備金率一個百分點。降準所釋放的部分資金

用於償還下周一到期的約４５００億元中期借貸便利（ＭＬＦ），另再釋放增量資金約７５００

億元。（ｃｔ）

