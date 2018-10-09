  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
即市新聞

09/10/2018 09:18

【人行收水】人行連續兩日不開展公開市場操作，今淨回籠６００億

　　《經濟通通訊社９日專訊》人民銀行公布，目前銀行體系流動性總量處於較高水平，可吸收
央行逆回購到期等因素的影響，今日不開展公開市場操作。為連續兩日暫停逆回購，今日公開市
場有６００億元（人民幣．下同）１４天逆回購到期，即淨回籠６００億元，兩日在市場回籠
１６００億元。
　　人行自下周一（１５日）起，下調人民幣存款準備金率一個百分點。降準所釋放的部分資金
用於償還下周一到期的約４５００億元中期借貸便利（ＭＬＦ），另再釋放增量資金約７５００
億元。（ｃｔ）

返回新聞主頁

全新【etnet健康】專頁登場喇！立即成為Fans獲得最貼身實用嘅健康資訊！ http://fb.me/health.etnet.com.hk
最新專題
More
國際動態09/10/2018
研與氣候科創關係 美雙雄奪經濟獎
FOCUS08/10/2018
【FOCUS】A股聞降準天真不再 慎防央媽出其不意加息
香港政情08/10/2018
【施政前瞻】消息指將落實發展東大嶼都會 及增過渡性房屋供應
中國故事08/10/2018
【人行降準】國泰君安：釋增量資金略超預期 年底降息概率仍較大
中國故事08/10/2018
【人行降準】中行：預計未來還會多次降準 利於貸款利率下降
生財有道08/10/2018
【A股震盪】降準未提振A場復市愈跌愈急 騰訊曾穿300關
人氣文章
財經新聞
評論
專題
產品簡介

DIVA Channel 賞睇好戲《非凡同響》

【DIVA Channel 4周年‧Beautiful Soul】For Fans 西洋書法工作坊

【etnet Bonus賞你】李錦記130周年「李錦記電車鐵罐禮盒」

etnet.com.hk
News 新聞
Stocks 股票
Futures 期貨期權
Warrants 權證
ETF 交易所買賣基金
Ashares A股
Forex 外匯商品
Funds 基金
MPF 強積金
社創SoIN