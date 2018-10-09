《經濟通通訊社９日專訊》據西安市住房保障和房屋管理局網站消息，西安市房管局等１１
個部門聯合發布通知，決定在西安市開展打擊房地產市場亂象專項行動，重點打擊投機炒樓行為
和房地產「黑中介」，治理房地產開發企業違法銷售、虛假宣傳等行為，進一步整頓和規範房地
產市場秩序。（ｅｙ）
09/10/2018 17:16
【調控升級】西安市１１部門聯合打擊投機炒樓及房地產黑中介
《經濟通通訊社９日專訊》據西安市住房保障和房屋管理局網站消息，西安市房管局等１１
個部門聯合發布通知，決定在西安市開展打擊房地產市場亂象專項行動，重點打擊投機炒樓行為
和房地產「黑中介」，治理房地產開發企業違法銷售、虛假宣傳等行為，進一步整頓和規範房地
產市場秩序。（ｅｙ）
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