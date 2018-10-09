【ＦＯＣＵＳ】美卿「根本分歧」論接力彭斯，匯率操縱國將見真章

【ＦＯＣＵＳ】繼美國副總統彭斯上周四（４日）發表措辭嚴厲的對華政策演講後，侵侵的

另一重量級內閣、國務卿蓬佩奧周一（８日）在北京對中國外交部長王毅直言華盛頓對北京存在

「根本分歧（ｆｕｎｄａｍｅｎｔａｌ ｄｉｓａｇｒｅｅｍｅｎｔ）」和「極大關注

（ｇｒｅａｔ ｃｏｎｃｅｒｎｓ）」，再印證兩國角力早已超越貿易層面。

另有消息指，美國或於下周一（１５日）公布的最新《國際經濟和匯率政策報告》宣布中國

為「匯率操縱國」，倘若真的如此，將是時隔２４年後首次。無獨有偶，人幣兌美元中間價今日

跌穿６﹒９關，相當於年初至今累貶近６％。

一邊是中美對抗層層升級，另一邊是內地股匯無視央媽放水步步走低，地產巨頭萬科近日喊

出的「活下去」，是噱頭還是警示都值得思考。



＊中美關係惡化「還未見底」＊



儘管官方新華社引述蓬佩奧對王毅稱，美國不反對中國發展，無意圍堵中國，也沒有全面遏

制中國的政策，但難掩兩人會面時的冰冷氣氛和針鋒相對。

據悉，蓬佩奧不單直接指出中美就南中國海、人權等問題的不同立場，以及強調維護台海和

平穩定的重要性，還批評北京最近取消兩國國防部長的安全對話。王毅則要求美國停止對中方的

無端指責和損害中方核心利益的錯誤做法，包括向台灣出售武器，以及與中國自治島嶼的軍事聯

繫等。

美國喬治城大學教授、前白宮國家安全委員會亞洲事務主任Ｖｉｃｔｏｒ Ｃｈａ對此稱，

王毅表現出的憤怒部分證明，中國人對貿易戰感到非常不安，「他們一直認為美國將罷手，但這

顯然不是美國在做的」。他預計美中關係正走在「對抗性非常強的軌道上」。

對於蓬佩奧未獲國家主席習近平接見，美國布魯金斯學會中國問題專家Ｒｙａｎ Ｈａｓｓ

更指，連蒂勒森（Ｒｅｘ Ｔｉｌｌｅｒｓｏｎ）任國務卿訪京時都曾獲習接見，而蓬佩奧與特

朗普的關係更密切，認為此「Ｎｏｔ ｇｏｏｄ」。

《環球時報》總編胡錫進甚至稱，蓬佩奧的訪問並未為緊張的中美關系帶來轉機，中美關係

的惡化「還沒有見底」。



＊萬科「活下去」顯寒風四起＊



除了在貿易、軍事、人權等議題上挑戰中國，熱衷出口術的侵侵下周會否真正打出匯率牌亦

備受關注。最新消息指，白宮正向財政部長努欽施壓，要其在最新半年度匯率報告正式給中國貼

上「匯率操縱國」的標簽。

如果中國被貼上匯率操縱國的標籤，根據法律，美國財政部須與中國啟動雙邊談判，敦促中

國說明低估本幣價值的原因；倘若匯率操縱國在一年後行為仍未改變，美國總統將有權對其採取

排除在政府採購之外、限制美國私人部門對其海外融資、徵收關稅等制裁。

從歷史上看，美國曾於１９９２－１９９４年間五度將中國列為匯率操縱國，此後中國出口

增速自１９９４年７月起錄連續１８個月下降，經常帳戶餘額亦自１９９２年佔ＧＤＰ的１﹒５

％降至１９９５年的０﹒２％。與之相對，１９９４至１９９７年，人幣兌美元匯率升值近５％

。倘若今次匯率操縱國標籤重臨，美國或故技重演施壓人幣升值，針對《中國製造２０２５》對

中國進行投資、技術封鎖等。

就在國慶前，萬科董事會主席郁亮在公司大會上表示，地產業「轉折點實實在在到來」，

明言萬科要以「活下去」作為最終目標，一時寒風四起。不過，國慶假期內地實現旅遊收入近６

千億的數據又似表明，中國經濟內生動力潛力巨大。與其和侵侵嘴仗較勁，為企業、居民實質減

負才是當務之急。（經濟通通訊社 俞瑾）

