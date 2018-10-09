《經濟通通訊社９日專訊》中原地產表示，大古城翠榕閣高層３房套間隔，向西南Ｅ室，實
用面積９２２方呎，原先叫價１９５０萬港元，最後成交１７５８萬元，減價１９２萬元，減幅
約１０％，呎價１９０７６元。
買家屬於用家。原業主於１９８１年以８２﹒４萬元一手買入單位，持貨３７年，帳面獲利
１６７５﹒６萬元，單位升值超過２０倍。（ｃｙ）
09/10/2018 15:15
【本港樓市】太古城三房減價一成，以１７５８萬元沽出
《經濟通通訊社９日專訊》中原地產表示，大古城翠榕閣高層３房套間隔，向西南Ｅ室，實
用面積９２２方呎，原先叫價１９５０萬港元，最後成交１７５８萬元，減價１９２萬元，減幅
約１０％，呎價１９０７６元。
買家屬於用家。原業主於１９８１年以８２﹒４萬元一手買入單位，持貨３７年，帳面獲利
１６７５﹒６萬元，單位升值超過２０倍。（ｃｙ）
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