《經濟通通訊社９日專訊》據《彭博》今日發布２０１８年首三季度香港、中國及亞太資本
市場排行榜報告。數據顯示，香港ＩＰＯ第三季度發行量是自２０１０年以來最高的單一季度，
２０１８年將會是香港ＩＰＯ市場大熱一年。
彭博行業研究亞太區研究主管Ｓｔｅｖｅ Ｍａｎ指出，股市表現弱勢未有令阻止科技企業
赴港上市，加上美元強勢、中國持續去槓桿政策及上市新規等因素，預計有助握動本港ＩＰＯ市
場未來數季度的活躍程度。（ｃｙ）
09/10/2018 16:59
【新股上市】香港第三季度新股發行量是２０１０年來最高單一季度
《經濟通通訊社９日專訊》據《彭博》今日發布２０１８年首三季度香港、中國及亞太資本
市場排行榜報告。數據顯示，香港ＩＰＯ第三季度發行量是自２０１０年以來最高的單一季度，
２０１８年將會是香港ＩＰＯ市場大熱一年。
彭博行業研究亞太區研究主管Ｓｔｅｖｅ Ｍａｎ指出，股市表現弱勢未有令阻止科技企業
赴港上市，加上美元強勢、中國持續去槓桿政策及上市新規等因素，預計有助握動本港ＩＰＯ市
場未來數季度的活躍程度。（ｃｙ）
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