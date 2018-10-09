【北水炒Ｄ乜】降準無助港股回天，北水流入１６億買匯控沽平保

《經濟通通訊社９日專訊》Ａ股於國慶假後復市，雖然人行於周日（７日）提前部署降準放

水救市，惟在貿易戰升溫、內地經濟增長放緩等消息影響下，中港股市周一未有受惠提振，恆指

全日急跌３７０點或跌１﹒３９％，收報２６２０２﹒５７點。

北水周一淨流入１５﹒８億元人民幣，其中買盤最多的個股為匯控（００００５）、融創

（０１９１８）、工行（０１３９８）等；相反沽盤最多的個股為平保（０２３１８）、騰訊

（００７００）及太平（００９６６）。

全日主板成交９６５﹒８８億元；港股通成交額１３０﹒６１億，佔大市成交１３﹒５２％

。



＊大象匯控獲近４億北水吸納避險＊



市況波動，傳統藍籌股匯控（００００５）成為北水避險股，北水全日淨流入３﹒７７億，

為全日最多北水買盤的個股，匯控周一跌０﹒５８％，收報６８﹒０５元；北水流入工行

１﹒４４億。

另外，個別中資股亦獲北水趁跌市撈貨，其中融創買盤錄１﹒７９億；吉利（００１７５）

買盤１﹒３２億，中石油（００８５７）買盤１﹒３１億。



＊騰訊穿三百關，北水沽１﹒５億＊



大部分藍籌股向下，騰訊跌穿３００元關口，收市跌近２％報２９９元，創逾５２周新低，

北水同日沽盤１﹒５１億；平保跌２﹒２９％，北水沽３﹒６８億，為全日最多北水沽盤的個股

；太平遭北水沽１﹒３８億。（ｅｎ）

