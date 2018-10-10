【海航動向】海航擬將至少１１０億美元資產放售，涉８０項資產

《經濟通通訊社１０日專訊》報道指，海航集團計劃將至少１１０億美元（約８５８億港元

）資產放售，加快償還債務及重組公司架構。

外電指出，海航有意將超過８０項資產放售，涉及酒店、商廈及住宅項目，而出售資產地區

包括北京、上海及天津等城市，大部分位於海南島。（ｊｎ）

