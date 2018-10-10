【新股上市】東京中央拍賣暗盤開１﹒５５元，高招股價逾３％

《經濟通通訊社１０日專訊》東京中央拍賣（０１９３９）明天（１０日）掛牌，今日於輝

立暗盤交易系統，開市價１﹒５５元，較招股價１﹒５元高出３％。每手２０００股，若不計手

續費，每手賺１００元。

此外，該股於耀才證券暗盤交易系統中，現報１﹒５２元，高招股價逾１﹒３％。（ｓｃ）

