《經濟通通訊社１０日專訊》東京中央拍賣（０１９３９）明天（１０日）掛牌，今日於輝
立暗盤交易系統，開市價１﹒５５元，較招股價１﹒５元高出３％。每手２０００股，若不計手
續費，每手賺１００元。
此外，該股於耀才證券暗盤交易系統中，現報１﹒５２元，高招股價逾１﹒３％。（ｓｃ）
10/10/2018 16:18
【新股上市】東京中央拍賣暗盤開１﹒５５元，高招股價逾３％
《經濟通通訊社１０日專訊》東京中央拍賣（０１９３９）明天（１０日）掛牌，今日於輝
立暗盤交易系統，開市價１﹒５５元，較招股價１﹒５元高出３％。每手２０００股，若不計手
續費，每手賺１００元。
此外，該股於耀才證券暗盤交易系統中，現報１﹒５２元，高招股價逾１﹒３％。（ｓｃ）
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