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即市新聞

10/10/2018 09:17

【ＩＰＯ反應】大發地產（６１１１）公開認購不足，略高中間定價

　　《經濟通通訊社１０日專訊》大發地產（０６１１１）公布招股結果，公開發售部分認購不
足，僅獲約３２％認購。按每股４﹒２元定價，略高於招股價範圍３﹒２８元至４﹒９８元的中
間價（４﹒１３元），集資淨額約７﹒４億元，明日（１１日）主板掛牌。
　　公開發售部分獲８５２份有效申請，認購合共６４５萬股，相當於公開發售股份總數
２０００萬股約０﹒３２倍，一手１０００股中籤率為１００％，人人有份。由於公開發售認購
不足，公司啟動重新分配程序，將１３５５萬股發售股份由公開發售部分重新分配至國際發售。
至於國際發售部分則已獲適度超額認購。
　　按發售價每股４﹒２元計算，基石投資者認購的發售股份數目現已釐定。光大興隴信託已認
購１８５７﹒１萬股及佛山順德健實已認購１８７４﹒９萬股，合共佔全球發售項下初步可供認
購發售股份總數的１８﹒６６％（假設超額配股權未獲行使）及佔緊隨全球發售完成後已發行股
份總數的４﹒６６％（假設超額配股權未獲行使）。
　　集資淨額７﹒４億元，其中約６０％將於上市後一年內，用作開發集團現有物業項目的建設
成本，３０％用作償還一家資產管理公司的約５﹒３億元人民幣兩年期借貸，約１０％將用作一
般營運資金用途。（ｋｌ）

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