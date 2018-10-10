《經濟通通訊社１０日專訊》大發地產（０６１１１）明日（１１日）首掛，在輝立交易場
暗盤開報４﹒２元，與上市價持平。現價最新報４﹒０３元，較上市價低４﹒０５％，以一手
１０００股計，不計手續費，每手蝕１７０元。
耀才暗盤交易市場，大發最新報４﹒０５元，低上市價３﹒５７％。
大發地產公開認購僅３２％，而國際發售部分則獲適度超額認購，不論認購一手或最高的
２０萬手，中籤率均是１００％。股份定價略高於招股價範圍３﹒２８元至４﹒９８元的中間價
（４﹒１３元），集資淨額約７﹒４億元。（ｋｌ）
10/10/2018 16:18
【新股上市】大發地產（６１１１）暗盤開報４﹒２元，持平上市價
《經濟通通訊社１０日專訊》大發地產（０６１１１）明日（１１日）首掛，在輝立交易場
暗盤開報４﹒２元，與上市價持平。現價最新報４﹒０３元，較上市價低４﹒０５％，以一手
１０００股計，不計手續費，每手蝕１７０元。
耀才暗盤交易市場，大發最新報４﹒０５元，低上市價３﹒５７％。
大發地產公開認購僅３２％，而國際發售部分則獲適度超額認購，不論認購一手或最高的
２０萬手，中籤率均是１００％。股份定價略高於招股價範圍３﹒２８元至４﹒９８元的中間價
（４﹒１３元），集資淨額約７﹒４億元。（ｋｌ）
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