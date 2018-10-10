【新股上市】美的置業（０３９９０）暗盤開報１７元，平招股價

《經濟通通訊社１０日專訊》中國物業管理商美的置業（０３９９０）明日（１１日）掛牌

，在輝立交易場暗盤開報１７元，與招股價持平。現價報１６﹒１８元，較招股價低

４﹒８２％，以每手２００股計，不計手續費，每手虧損１６４元。

在耀才暗盤交易市場，該股最新報１７元，與招股價持平。（ｔｔ）

