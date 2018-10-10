  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
即市新聞

10/10/2018 16:15

【新股上市】美的置業（０３９９０）暗盤開報１７元，平招股價

　　《經濟通通訊社１０日專訊》中國物業管理商美的置業（０３９９０）明日（１１日）掛牌
，在輝立交易場暗盤開報１７元，與招股價持平。現價報１６﹒１８元，較招股價低
４﹒８２％，以每手２００股計，不計手續費，每手虧損１６４元。　
　　在耀才暗盤交易市場，該股最新報１７元，與招股價持平。（ｔｔ）

返回新聞主頁

全新【etnet健康】專頁登場喇！立即成為Fans獲得最貼身實用嘅健康資訊！ http://fb.me/health.etnet.com.hk
最新專題
More
中國故事10/10/2018
【樓市冷風】中國樓市入寒冬 龍頭房企喊「活下去」 中介要減薪
香港政情10/10/2018
【施政報告】產假增至14星期上限3.7萬 代繳隧道費三年涉9.6億
香港政情10/10/2018
【施政報告】填海拓土地發展大嶼山 新地七成建公營屋
中國故事10/10/2018
《中國要聞》胡潤中國百富榜出爐 馬雲奪冠馬化騰身家縮水排第三
生財有道10/10/2018
港人為樓而生，張超雄60歲上車，供到80歲
剖析天下10/10/2018
「計時炸彈」意大利 再為歐盟添煩添憂
人氣文章
財經新聞
評論
專題
產品簡介

DIVA Channel 賞睇好戲《非凡同響》

【DIVA Channel 4周年‧Beautiful Soul】For Fans 西洋書法工作坊

【etnet Bonus賞你】李錦記130周年「李錦記電車鐵罐禮盒」

etnet.com.hk
News 新聞
Stocks 股票
Futures 期貨期權
Warrants 權證
ETF 交易所買賣基金
Ashares A股
Forex 外匯商品
Funds 基金
MPF 強積金
社創SoIN