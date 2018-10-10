【貿易開戰】特朗普威脅若中國報復，將對２６７０億美元商品徵稅

《經濟通通訊社１０日專訊》美國總統特朗普再度威脅中國，稱若中方對目前的關稅以及兩

國貿易戰不斷升級的過程中採取的其他行動進行報復，將對另外２６７０億美元的中國進口商品

加徵關稅。

他還稱，中國尚未準備好達成貿易協議，而兩國目前已經取消數次談判。

上月特朗普對近２０００億美元從中國進口商品加徵關稅，當時中國報復對約６００億美元

美國進口商品加徵關稅。（ｍｎ）

