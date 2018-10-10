《經濟通通訊社１０日專訊》美國總統特朗普再度威脅中國，稱若中方對目前的關稅以及兩
國貿易戰不斷升級的過程中採取的其他行動進行報復，將對另外２６７０億美元的中國進口商品
加徵關稅。
他還稱，中國尚未準備好達成貿易協議，而兩國目前已經取消數次談判。
上月特朗普對近２０００億美元從中國進口商品加徵關稅，當時中國報復對約６００億美元
美國進口商品加徵關稅。（ｍｎ）
10/10/2018 08:18
【貿易開戰】特朗普威脅若中國報復，將對２６７０億美元商品徵稅
《經濟通通訊社１０日專訊》美國總統特朗普再度威脅中國，稱若中方對目前的關稅以及兩
國貿易戰不斷升級的過程中採取的其他行動進行報復，將對另外２６７０億美元的中國進口商品
加徵關稅。
他還稱，中國尚未準備好達成貿易協議，而兩國目前已經取消數次談判。
上月特朗普對近２０００億美元從中國進口商品加徵關稅，當時中國報復對約６００億美元
美國進口商品加徵關稅。（ｍｎ）
|剖析天下10/10/2018
「計時炸彈」意大利 再為歐盟添煩添憂
|剖析天下10/10/2018
美墨加達成新貿易協定 華降關稅強化非美聯繫
|國際動態10/10/2018
澳洲擬限新移民 不可居悉尼墨爾本
|FOCUS09/10/2018
【FOCUS】美卿「根本分歧」論接力彭斯 匯率操縱國將見真章
|香港政情09/10/2018
【施政前瞻】14周產假有望 容海恩：政府需承擔、幼兒服務要配合
|國際動態09/10/2018
研與氣候科創關係 美雙雄奪經濟獎
新聞
股票
期貨期權
權證
ETF
A股
外匯商品
基金
MPF
社創SoIN
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰