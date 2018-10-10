《經濟通通訊社１０日專訊》據外電報道，英國首相文翠珊計劃在下周二的內閣會議上討論
脫歐問題，希望就愛爾蘭邊境問題達成折衷方案。
據報，文翠珊討論的內容預計將包括承諾在脫歐後，全英國都將繼續保留與歐盟的關稅同盟
中。（ｍｎ）
10/10/2018 11:38
【脫歐之後】據報文翠珊計劃在下周二內閣會議上討論脫歐問題
《經濟通通訊社１０日專訊》據外電報道，英國首相文翠珊計劃在下周二的內閣會議上討論
脫歐問題，希望就愛爾蘭邊境問題達成折衷方案。
據報，文翠珊討論的內容預計將包括承諾在脫歐後，全英國都將繼續保留與歐盟的關稅同盟
中。（ｍｎ）
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