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10/10/2018 13:47

【脫歐之後】德國政府擬容許小型企業在脫歐後轉為德國公司

　　《經濟通通訊社１０日專訊》德國政府運計劃訂立新規，在英國脫歐後容許在英國登記的小
型企業轉為德國公司。
　　上述新規將影響到約１萬間在德國的小型企業，這些企業當初因為英國的資本要求較低，而
選擇登記為英國有限公司、並未按德國法律登記成德國公司。
　　按目前監管規定，這些企業需要轉變為德國有限責任公司，並且需要將股本增至２﹒５萬歐
元。而根據新規，當企業轉為註冊成德國企業時，無需再增資。（ｍｎ）

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