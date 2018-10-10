【脫歐之後】德國政府擬容許小型企業在脫歐後轉為德國公司

《經濟通通訊社１０日專訊》德國政府運計劃訂立新規，在英國脫歐後容許在英國登記的小

型企業轉為德國公司。

上述新規將影響到約１萬間在德國的小型企業，這些企業當初因為英國的資本要求較低，而

選擇登記為英國有限公司、並未按德國法律登記成德國公司。

按目前監管規定，這些企業需要轉變為德國有限責任公司，並且需要將股本增至２﹒５萬歐

元。而根據新規，當企業轉為註冊成德國企業時，無需再增資。（ｍｎ）

