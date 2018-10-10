《經濟通通訊社１０日專訊》據外電報道，英國首相文翠珊可能達成的脫歐協議，在國會表
決時可能獲得３０至４０％反對黨議員的支持。
報道引述資深議員稱，這群工黨議員準備在最後時刻反抗黨魁郝爾彬，以避免無協議脫歐。
（ｍｎ）
10/10/2018 15:13
【脫歐之後】據報３至４成英國工黨議員或支持文翠珊的脫歐協議
《經濟通通訊社１０日專訊》據外電報道，英國首相文翠珊可能達成的脫歐協議，在國會表
決時可能獲得３０至４０％反對黨議員的支持。
報道引述資深議員稱，這群工黨議員準備在最後時刻反抗黨魁郝爾彬，以避免無協議脫歐。
（ｍｎ）
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