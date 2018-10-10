《經濟通通訊社１０日專訊》英國及歐盟有望達成脫歐協議，英鎊兌歐元觸及三個半月新高
，兌美元擴大近期升幅，現漲０﹒１％至１﹒３１６美元。
此前有報道指，英國與歐盟有關愛爾蘭邊境條款的談判取得進展，同時亦有傳英國首相文翠
珊的脫歐協議，在國會表決時可能獲得３０至４０位反對黨議員的支持。（ｍｎ）
10/10/2018 15:52
【脫歐之後】英國脫歐協議有望談攏，英鎊造好
《經濟通通訊社１０日專訊》英國及歐盟有望達成脫歐協議，英鎊兌歐元觸及三個半月新高
，兌美元擴大近期升幅，現漲０﹒１％至１﹒３１６美元。
此前有報道指，英國與歐盟有關愛爾蘭邊境條款的談判取得進展，同時亦有傳英國首相文翠
珊的脫歐協議，在國會表決時可能獲得３０至４０位反對黨議員的支持。（ｍｎ）
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「計時炸彈」意大利 再為歐盟添煩添憂
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