【脫歐之後】英國脫歐協議有望談攏，英鎊造好

《經濟通通訊社１０日專訊》英國及歐盟有望達成脫歐協議，英鎊兌歐元觸及三個半月新高

，兌美元擴大近期升幅，現漲０﹒１％至１﹒３１６美元。

此前有報道指，英國與歐盟有關愛爾蘭邊境條款的談判取得進展，同時亦有傳英國首相文翠

珊的脫歐協議，在國會表決時可能獲得３０至４０位反對黨議員的支持。（ｍｎ）

