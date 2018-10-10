《經濟通通訊社１０日專訊》俄羅斯外交部表示，俄羅斯、中國及北韓一致認為，有必要與
美國及南韓共同舉行五方會談，以結束朝鮮半島緊張局勢。
俄方指，俄羅斯、北韓及中國的副外長今日在莫斯科會面，表示支持這類多方會談，實現關
係正常化。（ｍｎ）
10/10/2018 16:31
【朝鮮局勢】俄羅斯建議舉行五方會談，結束朝鮮半島緊張局面
《經濟通通訊社１０日專訊》俄羅斯外交部表示，俄羅斯、中國及北韓一致認為，有必要與
美國及南韓共同舉行五方會談，以結束朝鮮半島緊張局勢。
俄方指，俄羅斯、北韓及中國的副外長今日在莫斯科會面，表示支持這類多方會談，實現關
係正常化。（ｍｎ）
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