【ＩＰＯ反應】美的置業（０３９９０）公開認購不足，下限定價

《經濟通通訊社１０日專訊》內地房地產開發商美的置業（０３９９０）公布招股結果，公

開發售部分認購不足，只錄得１４１４份有效身申請，合共認購４５６﹒６萬股，相當於公開發

售部分１８００萬股的０﹒２５倍。認購一手中籤率１００％，人人有份。公司股份明日在港交

所主板掛牌上市。

股份發售價定為１７元，為招股價範圍１７元至２１﹒５元之下限價，淨籌約２９﹒１７１

億元。由於公開發售部分認購不足，因此按照回撥機制下，公開發售部分最終發售股數減至

４５６﹒６萬股，相當於公開發售股數約２５﹒３７％或全球可發售股數的２﹒５４％，其餘合

共１３４３﹒４萬股未獲認購將分配至國際發售。

根據基石投資者協議，雅戈爾集團股份公司已認購約６０３５萬股發售股份，相當於全球發

售的發售股份總數約３３﹒５３％（假設並無行使超額配股權）及緊隨全球發售完成後公司已發

行股份總數約５﹒１１％（假設並無行使超額配股權）；而佛山市葉盛投資公司亦已認購

１３７０﹒５２萬股發售股份，相當於全球發售的發售股份總數約７﹒６１％（假設並無行使超

額配股權）及緊隨全球發售完成後公司已發行股份總數約１﹒１６％。

集資所得中，約７０％將用作２０２０年底前收購土地以增加土地儲備；約１５％用作裝配

式建築項目的土地收購及建設；約５％用作研發智慧家居解決方案；約１０％用作一般營運資金

。聯席保薦人為法巴及中信里昂證券。（ｕｌ）

