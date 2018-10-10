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10/10/2018 09:20

【ＩＰＯ反應】美的置業（０３９９０）公開認購不足，下限定價

　　《經濟通通訊社１０日專訊》內地房地產開發商美的置業（０３９９０）公布招股結果，公
開發售部分認購不足，只錄得１４１４份有效身申請，合共認購４５６﹒６萬股，相當於公開發
售部分１８００萬股的０﹒２５倍。認購一手中籤率１００％，人人有份。公司股份明日在港交
所主板掛牌上市。
　　股份發售價定為１７元，為招股價範圍１７元至２１﹒５元之下限價，淨籌約２９﹒１７１
億元。由於公開發售部分認購不足，因此按照回撥機制下，公開發售部分最終發售股數減至
４５６﹒６萬股，相當於公開發售股數約２５﹒３７％或全球可發售股數的２﹒５４％，其餘合
共１３４３﹒４萬股未獲認購將分配至國際發售。
　　根據基石投資者協議，雅戈爾集團股份公司已認購約６０３５萬股發售股份，相當於全球發
售的發售股份總數約３３﹒５３％（假設並無行使超額配股權）及緊隨全球發售完成後公司已發
行股份總數約５﹒１１％（假設並無行使超額配股權）；而佛山市葉盛投資公司亦已認購
１３７０﹒５２萬股發售股份，相當於全球發售的發售股份總數約７﹒６１％（假設並無行使超
額配股權）及緊隨全球發售完成後公司已發行股份總數約１﹒１６％。
　　集資所得中，約７０％將用作２０２０年底前收購土地以增加土地儲備；約１５％用作裝配
式建築項目的土地收購及建設；約５％用作研發智慧家居解決方案；約１０％用作一般營運資金
。聯席保薦人為法巴及中信里昂證券。（ｕｌ）

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