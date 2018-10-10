《經濟通通訊社１０日專訊》贛鋒鋰業（０１７７２）明天（１１日）在主板掛牌，今日在
輝立交易場暗盤開報１６元，較招股價１６﹒５元低３﹒０３％，股份目前最高見過１６﹒３元
，以最高價計算，不計手續費，每手蝕４０元。
耀才證券暗盤現報１６﹒０８元，跌２﹒５５％，目前成交量只有１２００股。（ｕｌ）
10/10/2018 16:18
【新股上市】贛鋒鋰業（０１７７２）低開３％，報１６元
《經濟通通訊社１０日專訊》贛鋒鋰業（０１７７２）明天（１１日）在主板掛牌，今日在
輝立交易場暗盤開報１６元，較招股價１６﹒５元低３﹒０３％，股份目前最高見過１６﹒３元
，以最高價計算，不計手續費，每手蝕４０元。
耀才證券暗盤現報１６﹒０８元，跌２﹒５５％，目前成交量只有１２００股。（ｕｌ）
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