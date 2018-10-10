【駐京專電】國務院：２０２０年鐵路水路運量提高，優化運輸結構

《經濟通通訊社駐京記者黃燕明１０日北京專電》國務院發布《推進運輸結構調整三年行動

計劃（２０１８－２０２０年）》，要求實現全國鐵路貨運量較２０１７年增加１１億噸、水路

貨運量較２０１７年增加５億噸、沿海港口大宗貨物公路運輸量減少４﹒４億噸的目標。到

２０２０年，全國貨物運輸結構明顯優化，鐵路、水路承擔的大宗貨物運輸量顯著提高，將京津

冀及周邊地區打造成為全國運輸結構調整示範區。

《行動計劃》提出實施六大行動。

一是鐵路運能提升行動。提升既有鐵路綜合利用效率，加快鐵路專用線建設，到２０２０年

大宗貨物年貨運量在１５０萬噸以上的工礦企業和新建物流園區接入比例達到８０％以上。建立

健全靈活的運價調整機制，完善短距離大宗貨物運價浮動機制。

二是水運系統升級行動。完善內河水運網絡，推進集疏港鐵路建設。２０１８年底前，環渤

海地區、山東省、長三角地區沿海主要港口和唐山港、黃驊港的煤炭集港改由鐵路或水路運輸；

２０２０年採暖季前，沿海主要港口和唐山港、黃驊港的礦石、焦炭等大宗貨物原則上主要改由

鐵路或水路運輸。

三是公路貨運治理行動。強化公路貨運車輛超限超載治理，到２０２０年底，各省（區、市

）高速公路貨運車輛平均違法超限超載率不超過０﹒５％。大力推進貨運車型標準化，推動道路

貨運行業集約高效發展。

四是多式聯運提速行動。推進具有多式聯運功能的物流園區建設，加強不同運輸方式間的有

效銜接。支持各地開展集裝箱運輸、商品車滾裝運輸、全程冷鏈運輸、電商快遞班列等多式聯運

試點示範創建。

五是城市綠色配送行動。推進城市綠色貨運配送示範工程建設。制定新能源城市配送車輛便

利通行等政策，並加大推廣應用力度。推進城市生產生活物資公鐵聯運，打造「軌道＋倉儲配送

」的鐵路城市物流配送新模式。

六是信息資源整合行動。加快建設多式聯運公共信息平台，提升物流信息服務水平。建立運

輸結構調整信息運行監測和報送機制。

