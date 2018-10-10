【上海專電】進博會最大展品龍門銑床運抵洋山港

《經濟通通訊社記者林雯婕１０日上海專電》上海海關今日公布，昨日（９日）中午１２點

５０分，裝載本屆進博會最大展品「金牛座」龍門銑床的集裝箱順利運抵洋山深水港冠東碼頭。

該批貨物由東方海外貨櫃海運國際貨運公司承運，搭載「中遠西班牙」號貨輪，共有１２個集裝

箱，２６件貨物，重達１５６噸。

「金牛座」龍門銑床高約８米，佔地面積約２００平方米，由德國瓦德裡希科堡機床有限責

任公司生產。作為本屆進口博覽會最大展品，「金牛座」隨後將會在進口博覽會智能及高端裝備

區進行展出。

