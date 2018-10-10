《經濟通通訊社１０日專訊》行政長官林鄭月娥宣布上任後第二份《施政報告》。報告建議
將長者生活津貼擴展至在廣東和福建兩省養老的合資格長者。
報告說，目前，約１﹒９萬名和１４００名生活在廣東及福建的香港長者正領取高齡津貼和
綜合社會保障援助。為進一步便利選擇在廣東和福建養老的香港長者，政府會把長者生活津貼擴
展至兩省，向合資格長者每月發放該津貼（包括普通額和高額津貼）。（ｃｌ）
10/10/2018 13:14
【施政報告】長者生活津貼擴展至廣東和福建省養老合資格長者
《經濟通通訊社１０日專訊》行政長官林鄭月娥宣布上任後第二份《施政報告》。報告建議
將長者生活津貼擴展至在廣東和福建兩省養老的合資格長者。
報告說，目前，約１﹒９萬名和１４００名生活在廣東及福建的香港長者正領取高齡津貼和
綜合社會保障援助。為進一步便利選擇在廣東和福建養老的香港長者，政府會把長者生活津貼擴
展至兩省，向合資格長者每月發放該津貼（包括普通額和高額津貼）。（ｃｌ）
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