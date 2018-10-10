【施政報告】土地共享先導計劃冀明年推，基建設施費用由地價扣減

《經濟通通訊社１０日專訊》行政長官林鄭月娥今日發表任內第二份《施政報告》，她表示

，過去五年城規會審議了２０多宗涉及新界土地的私人屋宇發展的改劃申請，總面積約４０公頃

。由於基建配套不足、規劃考慮因素或地區人士反對，當中只有七宗獲得城規會同意。政府們會

繼續引用《收回土地條例》收回，但若要更早釋放不在政府發展規劃的私人擁有土地，她認為可

以透過「土地共享先導計劃」，以在短中期滿足公營和私營房屋的需求。



＊申請者須建議如何提升地積比，基建設施費用由地價中扣減＊



政府會公開邀請「土地共享」申請，申請者必須在其建議中清楚說明如何透過提升基建、地

積比率或改劃土地用途等方法，在其擁有的私人土地上於短中期帶來相當數量的房屋單位。申請

所涉及的新增樓面面積，將由政府與申請者「共享」，當中不少於６至７成須用作興建以資助出

售房屋為主的公營房屋。

申請者必須依從所有適用的法定程序及土地行政機制，包括向城規會提出改變規劃用途或規

劃申請，以及就修改地契向政府繳付屬項目內私營房屋和商業配套的十足市值地價。申請者亦須

負責興建支援有關發展甚至能惠及當地社區的基建設施，費用經政府從成本效益角度審核後，可

從地價中扣減。

申請機制必須公平、公開和透明，讓所有合資格私人土地業權人都可參加，並以一套公開準

則和程序處理各個申請及挑選合適的項目。

她將要求發展局為先導計劃設時限和可處理面積上限，以便政府能在短中期處理最具效益的

項目，希望在參考土地供應專責小組的最終報告後，於明年推出先導計劃。（ｃｈ）

