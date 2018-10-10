【企業盈警】威高國際（１１７３）料中期虧損按年減少逾４０％

《經濟通通訊社１０日專訊》威高國際（０１１７３）預期，集團截至今年９月底止六個月

之虧損將較去年同期虧損減少超過４０％，主要因集團化妝品業務之虧損有所減少；成本控制改

善；及投資物業之估值收益所致。（ｊｏ）

