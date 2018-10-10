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即市新聞

10/10/2018 18:19

【夜期時段】即月期指最新報２６１８１點，升１６點，低水１２點

　　《經濟通通訊社１０日專訊》即月期指在夜期時段開市報２６１７３點，升８點，低水２０
點，最新報２６１８１點，升１６點，低水１２點，合約成交３７１２張。
　　Ｈ股指數即月期指，在夜期時段開市報１０４６８點，升２點，高水２５點，最新報
１０４７０點，升４點，高水２７點，合約成交８２５張。（ｃｈ）

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