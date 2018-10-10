《經濟通通訊社１０日專訊》駿溢環球金融（０８３５０）發盈喜，預料截至９月底止首三
季的收益將錄得５８％升幅，主要受惠於客戶買賣能源期貨和指數期貨及期權交易量上升，令交
易數量增加，導致向進行期貨交易客戶所收取的交易費用大幅上升。（ｃｈ）
10/10/2018 17:16
【企業盈喜】駿溢環球（８３５０）料首三季收益升５８％
《經濟通通訊社１０日專訊》駿溢環球金融（０８３５０）發盈喜，預料截至９月底止首三
季的收益將錄得５８％升幅，主要受惠於客戶買賣能源期貨和指數期貨及期權交易量上升，令交
易數量增加，導致向進行期貨交易客戶所收取的交易費用大幅上升。（ｃｈ）
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