《經濟通通訊社１０日專訊》贛鋒鋰業（０１７７２）明天（１１日）在主板掛牌，今日在
輝立交易場暗盤收報１６﹒０６元，較招股價１６﹒５元低２﹒７％。每手２００股，不計手續
費蝕８８元。
於耀才暗盤交易場，該股股樣收報１６﹒０６元。（ｃｈ）
10/10/2018 18:46
【新股上市】贛鋒鋰業（１７７２）暗盤收跌近３％，每手蝕８８元
《經濟通通訊社１０日專訊》贛鋒鋰業（０１７７２）明天（１１日）在主板掛牌，今日在
輝立交易場暗盤收報１６﹒０６元，較招股價１６﹒５元低２﹒７％。每手２００股，不計手續
費蝕８８元。
於耀才暗盤交易場，該股股樣收報１６﹒０６元。（ｃｈ）
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