【新股上市】贛鋒鋰業（１７７２）暗盤收跌近３％，每手蝕８８元

《經濟通通訊社１０日專訊》贛鋒鋰業（０１７７２）明天（１１日）在主板掛牌，今日在

輝立交易場暗盤收報１６﹒０６元，較招股價１６﹒５元低２﹒７％。每手２００股，不計手續

費蝕８８元。

於耀才暗盤交易場，該股股樣收報１６﹒０６元。（ｃｈ）

