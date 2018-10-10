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10/10/2018 18:52

【新股上市】美的置業（３９９０）暗盤收跌２﹒４％每手蝕８０元

　　《經濟通通訊社１０日專訊》中國物業管理商美的置業（０３９９０）明日（１１日）掛牌
，在輝立交易場暗盤收報１６﹒６元，較招股價１７元低２﹒４％。每手２００股，不計手續費
蝕８０元。　
　　在耀才暗盤交易場，該股同樣收報１６﹒６元。（ｃｈ）

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