【新股上市】美的置業（３９９０）暗盤收跌２﹒４％每手蝕８０元

《經濟通通訊社１０日專訊》中國物業管理商美的置業（０３９９０）明日（１１日）掛牌

，在輝立交易場暗盤收報１６﹒６元，較招股價１７元低２﹒４％。每手２００股，不計手續費

蝕８０元。

在耀才暗盤交易場，該股同樣收報１６﹒６元。（ｃｈ）

