【新股上市】大發地產（６１１１）暗盤收市跌０﹒７至１﹒２％

《經濟通通訊社１０日專訊》大發地產（０６１１１）明日（１１日）首掛，在輝立交易場

暗盤收報４﹒１７元，較招股價４﹒２元低０﹒７％。每手１０００股，不計手續費蝕３０元。

於耀才暗盤交易場，該股收報４﹒１５元，低招股價１﹒２％。（ｃｈ）

