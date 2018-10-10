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10/10/2018 19:02

【施政迴響】中總：填海助鞏固香港優勢，樂見增取消積金對沖承擔

　　《經濟通通訊社１０日專訊》香港中華總商會歡迎行政長官林鄭月娥發表其任內第二份《施
政報告》。該會會長蔡冠深認同，報告內容全面，為香港未來發展制定具前瞻性的規劃藍圖。他
表示認同行政長官所言，符合公眾利益的事就應快快做、大膽做。

＊「明日大嶼」可助鞏固香港優勢＊

　　中總認為，當局提出「明日大嶼」發展願景，不僅大量增加居住及各類用地，更提供龐大發
展潛力和空間，成為香港未來經濟增長、優化社會民生、連繫大灣區以至通往世界的重要平台，
是鞏固香港國際金融及商貿中心地位的關鍵。
　　中總贊成《施政報告》提出重啟工廈活化計劃及容許改裝工廈作過渡性房屋，為基層市民提
供衛生、燈光空氣及消防設計均符合標準的住屋選擇。
　　該會亦歡迎推行「土地共享先導計劃」，以公私營合作模式發展私人閒置土地；以及透過加
快研究棕地發展、重建公務員建屋合作社等方式，多管齊下釋放現有土地潛力。
　
＊支持政府繼續擴大本港自貿協定網絡＊
　
　　面對近期中美貿易磨擦不斷升溫，中總歡迎特區政府繼早前增加信保局對出口商的支援，再
宣布多項措施優化「中小企融資擔保計劃」，以紓緩企業銀根緊絀及其他信貸風險。該會期望當
局能盡快落實相關政策，並考慮適時推出「中小企特別應急基金」及其他支援措施，進一步減低
中美貿易摩擦升溫對港商的衝擊。
　　該會亦支持政府繼續擴大本港自貿協定網絡，探討與海外經濟體簽訂更多雙邊及多邊協議，
尋求加入「區域全面經濟伙伴協定」（ＲＣＥＰ），並設立更多海外經濟貿易辦事處，為港商企
業拓展市場提供更全面支援。
　
＊平衡勞工權益與企業競爭力＊
　
　　就近年各界關注的取消強積金「對沖」議題，中總表示樂見現屆政府聽取商界意見，增加承
擔金額至２９３億元，並延長年期至２５年，進一步紓緩中小微企財政壓力。該會期望當局能設
立僱員強積金專項戶口，統一發放和管理相關款項及支付「兩金」，既簡化企業行政工作，亦減
低相關行政費用並提供穩定回報。該會亦要求政府在落實取消「對沖」安排後，定期檢討有關成
效，長遠更要解決強積金和長服金功能重疊的問題。
　　該會冀當局能盡快審視實際情況，針對有需要行業，推出靈活而具針對性的輸入勞工安排。
中總認為，長遠而言，政府應積極檢視本港人力資源配套，為提升本地人才培訓及吸納海外專才
作出系統性規劃，配合未來經濟發展所需。（ｆｗ）

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