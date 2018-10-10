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即市新聞

10/10/2018 18:26

【施政迴響】關注劏房平台：填海計劃借劏房戶福祉做大白象工程

　　《經濟通通訊社１０日專訊》全港關注劏房平台發表新聞稿回應《施政報告》，表示令人失
望，因為整份《施政報告》並無談及租務管制及租金津貼等即時紓緩劏房戶現況的措施，亦沒有
收回高爾夫球場這個短期土地選項。
　　全港關注劏房平台認為，施政報告中提及的「明日大嶼」假借劏房戶福祉為名，發展千億大
白象工程外。平台又表示政府沒有善用廢棄農地棕地、閒置校舍、短租地等閒置土地，直指不應
該透過填海以對環境帶來不可逆轉破壞的方法開闢土地。另外，平台認為「土地共享」，是掩飾
「公私合營」，淡化市民對「官商勾結」的疑慮，事實上公私合營是赤裸裸的利益輸送。
　　對於政府調整公私營房屋比例由六四比調至七三比，平台擔心政府會大量增加綠置居及首置
盤，而非現時最急切的出租公屋。因此要求政府必須訂明公營房屋中出租公屋與資助出售房屋的
比例，並且優先興建出租公屋，優先解決居住在水深火熱中的基層市民。
　　回應過渡性房屋，平台指現時不少民間團體也有營運社會房屋計劃，但缺乏政府的支援，在
人手及營運開支上面對不少壓力，促政府應在推行社會房屋上扮演更積極角色。報告中也提及將
工廈作為改裝為過渡性房屋，平台稱政府必須定義何謂過渡性房屋，為過渡性房屋訂立基本居住
標準，如最低人均居住面積及租金水平標準，免得其他工廈業主假借過渡性房屋之名，使工廈劏
房合法化，謀取暴利。
　　此外，《財政預算案》預留１０億元協助非政府機構善用空置政府用地和校舍作非牟利用途
，平台促請政府盡快公布資助基金的申請資格及金額等詳情。（ｋｔ）

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