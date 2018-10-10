【施政迴響】工黨：林鄭掏空庫房填海，取消強積金對沖未補貼僱員

《經濟通通訊社１０日專訊》林鄭今日發表任內第二份施政報告，工黨反對「明日大嶼願景

」所建議開發大嶼山鄉郊土地及填海鋪路，計劃需要填海１７００頃，保守估計單是填海費用已

經超過５０００億元，再加上各類型基礎建設，必定會虛空庫房，為香港的經濟構成一大不穩定

之因素。另外，工黨指近岸填海及興建人工島定必對海洋生態造成致命破壞。

工黨認為，政府對目前香港的閒置土地視而不見，反而捨近求遠，選擇費時８至１２年的填

海方案，完全無助解決現時香港的居住和房屋問題，亦不能加快公屋輪候的時間。相反，政府仍

然拒絕收回２０２０年租約期滿的粉嶺高爾夫球場及其他私人體育會，而對於閒置軍營，政府亦

隻字不提。

在取消強積金問題上，工黨提到，政府於施政報告中表示會用２９３億元對僱主進行補貼，

但對於僱員在劃線前所損失的遣散費則「一毛不拔」，完全未有受惠保障，明顯地向商界傾斜，

無視打工仔女苦況，而且政府將立法時間表推遲兩年，令員工多兩年遣散費被對沖，工黨對此表

示失望，要求政府補貼員工劃線前被「沖走」的供款。

施政報告提出「改善家居及社區照顧服務」下增加２０００個服務名額，較現時綜合家居照

顧服務及改善家居及社區照顧服務整體名額只是輕微增加５％，工黨指未能消除７１７７人的輪

候隊伍。

工黨對於今次施政報告決定重整學習支援津貼，按學生需要提供常額教師職位或津貼，以及

為部分取錄較多特殊教育需要ＳＥＮ學生的學校提升特殊教育需要統籌主任職級的建議表示歡迎

。但就對未有為眾多ＳＥＮ學生把握康復時機，提出實質措施以解決燃眉之急而感到非常失望。

（ｋｙ）

