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10/10/2018 16:32

【施政迴響】謝偉銓：覓地建屋有力，改善交通無策

　　《經濟通通訊社１０日專訊》行政長官林鄭月娥任內第二份《施政報告》出爐。建築、測量
、都市規劃及園境界立法會議員謝偉銓認為，報告尤其對覓地建屋展現了「堅定前行」的魄力和
決心，希望特區政府在落實執行時真正做到「議而有決、決而有行」。
　　謝偉銓指，現有的各個資助出售房屋計劃，對中產及專業人士的幫助非常有限，本人再次促
請政府考慮復建夾屋，協助中產及專業人士「上車」。在增加土地供應方面，謝偉銓表示支持從
速開展「明日大嶼願景」計劃，希望政府及社會各界勿再磋跎歲月。
　　惟他批評相對於覓地建屋的大刀闊斧，施政報告提出的交通及運輸措施卻停留於小修小補，
缺乏全面對策，促請從速展開第四次整體運輸研究，配合高鐵香港段及港珠澳大橋通車、西九文
化區即將落成啟用等，就香港與粵港澳大灣區的區域交通作出綜合規劃。
　　他支持報告中指，強調要加強各界對憲法、《基本法》和國家安全的了解，在香港社會加強
樹立「一國」意識；及歡成立迎高層次的「粵港澳大灣區建設督導委員會」、設立粵港澳大灣區
發展辦公室及委任粵港澳大灣區發展專員，促請當局在加強兩地「政府對政府」的溝通合作時，
不能忽略本港專業人士及專業團體的參與和溝通。
　　謝氏指，現時政府財力充裕，在教育、勞工、社福、交通運輸等方面增加撥款和資助，屬合
情合理，但隨著中美貿易磨擦擴大，全球經濟增長放緩，再加上政府降低私營房屋比例，都會對
公共財政構成壓力。而報告在加快香港經濟多元發展、推動再工業化等卻著墨不多，希望政府多
加留意。（ｆｗ）

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